سييرا يحدد مطالبه قبل معسكر الاتحاد  

المواطن - جدة

طالب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بقيادة التشيلي لويس سييرا، توفير مواجهتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية، التي يشهدها الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يتوقف الدوري السعودي لمدة أسبوعين، بسبب خوض المنتخب الأول معسكراً إعدادياً تتخلله مباراتان وديتان أمام جامايكا وغانا، استعداداً لمونديال روسيا 2018، والذي يشارك فيه الصقور للمرة الخامسة.

وسيخوض الاتحاد معسكراً مغلقاً خلال فترة التوقف، ولم يستقر مجلس الإدارة على مكانه حتى الآن، ولكن من المحتمل أن يقام بمدينة الطائف.

وسيحسم مجلس إدارة الاتحاد كافة التفاصيل مع المدرب سييرا باعتبار مسؤوليته الكاملة الفنية عن الفريق، للعمل على معالجة الأخطاء خلال فترة التوقف استعداداً لاستئناف الدوري.







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