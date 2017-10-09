شاهد.. آيفون 8 ينفجر في وجه خليجي أثناء شحنه

المواطن - وكالات

انفجر هاتف آيفون 8 الجديد في وجه مواطن عربي أثناء عملية شحنه.

وبين مقطع فيديو متداول، الشخص الذي يبدو أنه خليجي، حيث أكد أن الهاتف انفجر أثناء عملية الشحن في السيارة، وأنه شم رائحة ما يشبه حريق في البداية، ثم ما لبث أن انفجر الهاتف في وجهه.

وأظهر الفيديو الرجل وهو فيما يبدو داخل إحدى الصيدليات، وفي جانب أحد خديه ما يبدو أنه ضمادة من تأثير انفجار الهاتف.

وتحقق شركة أبل في عدد من التقارير المتعلقة ببطاريات هاتفها الرائد الأحدث آيفون 8 بلس، ذو شاشة العرض من قياس 5.5 إنش، حيث تشير التقارير إلى حدوث انتفاخ في بطارية الهاتف؛ مما يؤدي إلى انفصال شاشة العرض عن هيكل الهاتف.







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