شاهد.. إنذار حريق يهبط بطائرة إماراتية اضطراريًا في أستراليا

المواطن - وكالات

هبطت طائرة تابعة لشركة طيران الاتحاد الإماراتية اضطراريًا في مطار أديليد الأسترالي، أثناء رحلة لها من أبو ظبي إلى سيدني، وذلك بعد إضاءة مؤشر إنذار الحريق في قمرة القيادة.

وأكدت وكالة “رويترز”، أن الرحلة رقم “أي واي 450” لشركة الاتحاد هبطت في الساعة الخامسة صباحًا، على أحد مدارج مطار أديليد في ولاية جنوب أستراليا.

وأفاد موقع “أديليد أدفيرتايزر” المحلي، بأن الطائرة، وهي من طراز بوينج 777، كانت تقل 349 راكبًا قاموا بالنزول من الأبواب المخصصة للطوارئ.

وأوضحت محطة “أيه. بي.سي” الأسترالية أن المؤشر الذي أضاء كان للتحذير من دخان.

أما صحيفة “الديلي ميل الأسترالية” فنقلت عن بعض الركاب، قولهم إنهم سمعوا صافرات إنذار الحريق، وقيل لهم إن الدخان كان يأتي من قسم الأمتعة والحقائب على متن الطائرة، كما شاهدوا سيارات إطفاء على مدرج المطار عند هبوطهم.

وأكد موظف بشركة الاتحاد أنه لم ترد أنباء عن حدوث إصابات. ويقوم مهندسون وأفراد أطقم أرضية بفحص الطائرة وذلك في الوقت الذي تبحث فيه الشركة عما إذا كانت ستواصل الرحلة إلى سيدني.







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