شاهد.. استقالة معلق رياضي على الهواء بسبب حكم مباراة

المواطن - وكالات

تسبب موقف من حكم مباراة في استقالة معلق رياضي روسي على الهواء مباشرة.

وبسبب خطأين تحكيميين، خلال دقيقتين، في المباراة التي جمعت فريقي “توربيدو فلاديمير”وتيكستيل إيفانوفو”، غضب المعلق الرياضي الروسي فلاديمير نيكولسكي، ليبدأ في الصراخ واستقال قبل أن يغادر غرفة التعليق، قائلًا “شاهدوا كرة القدم من دون معلق”.



وبين الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، عرقلة حارس فريق تيكستيل، ألكسي سميرنوف، لاعب الخصم في منطقة الجزاء، وبدل أن يعلن الحكم عن ضربة جزاء، منح الحارس ضربة حرة، وبعدها ركل لاعب فريق توربيدو الكرة من ضربة حرة، فاصطدمت بيد أحد مدافعي تيكستيل، ولكن الحكم أشار بيده لاستمرار اللعب، وكأن شيئا لم يكن.







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