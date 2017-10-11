شاهد.. الإعلامي خالد العقيلي لوزير التعليم: اتصال مواساة لا يكفي معلمًا أهدرت كرامته وأريق دمه

المواطن ـ رقية الأحمد

يتعرّض المعلّمون، للكثير من امتهان الكرامة، على الرغم من الرسالة السامية التي يحملون، والعناوين المشرقة التي يضيئون بها عقول أبناء هذا الوطن، وقادة مستقبله، الأمر الذي أخرج الإعلامي خالد العقيلي عن صمته، ليرسل سهام نقده لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى.

وانتفض العقيلي، إثر استماعه لشكوى المعلم المعتدى عليه مشرع البقمي، الذي يسعى للحصول على حقّه، بعدما أهدرت كرامته، وتعرّض للطعن، مشدّدًا على أنَّ مواساة وزير التعليم في مكالمة هاتفية، ليست وحدها كافية لرد الحق المسلوب.

وطالب الإعلامي الغاضب، وزارة التعليم، بإيجاد هيئة قانونية، تتابع حقوق منسوبي الوزارة، وتعمل على إعادة هيبة المعلّم، صانع الأجيال، وباني الأوطان.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول النشطاء، الذين رصدت “المواطن” ردود فعلهم، رسالة الإعلامي العقيلي، متسائلين: “أين نحن من أحمد شوقي الذي يقول: قم للمعلم وفّه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا”.

وأشار المواطنون إلى أنَّ “الوزارة فيها إدارة قانونية، يفترض أن تقوم بهذا الدور، وكل إدارة تعليم فيها قانوني، ولكن للأسف ليس لهم دور”، مستذكرين ماضيهم، حينما كان المعلّمون ذوي هيبة، تدفعهم للفرار من الشارع الذي يسيرون فيه.

وشدّد النشطاء على أنَّ “وزارة التعليم مطالبة بسن أنظمة وقوانين تحمي المعلم وكرامته، مع فرض عقوبات على من يعتدي عليهم”، مستشهدين بموقف وزير الصحة توفيق الربيعة بعد ضرب الطبيب السوداني، والذي سن أنظمة وعقوبات مشددة على الذي يضرب الطبيب وهو في عمله.

رسالة غاضبة من #خالد_العقيلي لوزير التعليم بعد سماعه لمكالمة المعلم المعتدى عليه مشرع البقمي

لم أكن أتمنى يومًا أن أتكلم عن هذا الموضوع pic.twitter.com/zc9zmh0k4O — خليجية (@Khalejiatv) October 10, 2017







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