شاهد.. الثمانيني الشاب في عسير يمارس الهايكنغ ويوجه نصيحة عبر “المواطن”

المواطن - سعيد مشهور - أبها

على الرغم من وجود شباب يتكاسلون عن رياضة المشي، إلا أن هناك شبابًا آخر ولكن تخطت سنوات عمره الثمانين، مثل عون سعد منيع آل محسن الشهراني.

عون منيع (84 عامًا) يمارس الرياضة خاصةً رياضة الهايكنغ، وتسلق الجبال والمشي الطويل، حيث أكد في تصريحات إلى “المواطن” أنه من محافظة وادي بن هشبل في منطقة عسير، ويمارس الرياضة باستمرار لأهميتها الصحية.

وشدد الثمانيني الشاب أن الرياضة تمنح القوة والنشاط والصحة، وأنه يمارس رياضة المشي لأكثر من 18 كم من محافظة وادي بن هشبل وصولًا إلى قرية شفان.

ولفت إلى أنه التحق بفريق هايكنغ السعودي منذ 3 سنوات، كما أنه مستمر في الحفاظ على الرياضة؛ لأنها الحياة بالنسبة له.

ونصح عون منيع الجميع بممارسة الرياضة والمحافظة عليها؛ لأنهم سيشاهدون الفرق في جميع مجالات حياتهم وفي صحتهم.







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