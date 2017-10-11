شاهد.. الجابر يدعم رؤية 2030 بـ #الرياضة_تستحق_ساعة

المواطن - الرياض

قرر الأسطورة سامي الجابر، المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي الشباب، دعم رؤية٢٠٣٠ في المجال الرياضي، على طريقته الخاصة.

ودشّن الجابر هاشتاقاً تحت عنوان « #الرياضة_تستحق_ساعة »، من أجل دعم رؤية٢٠٣٠، والتي تسعى لرفع نسبة ممارسي الرياضة في المملكة العربية السعودية.

وقال الجابر: «لأنه من أهداف #رؤية_٢٠٣٠ رفع نسبة ممارسي الرياضة في مملكتنا، جميل أن نساهم بتحقيقها جميعاً ونخصص ساعة يومياً من أجل رؤيتنا وصحتنا».

وتابع نجم الكرة السعودية: «وحتى نساهم جميعاً لنبدأ من اليوم ممارسة الرياضة لمدة ساعة يومياً لنبدأ من اليوم، ونوثق تجاربنا جميعاً في هاشتاق #الرياضة_تستحق_ساعة».







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