شاهد.. القوات البرية تصل باكستان للمشاركة بتمرين الصمام 6

المواطن - واس

وصلت القوات البرية السعودية الْيَوْمَ إلى جمهورية باكستان الإسلامية للمشاركة في تمرين (الصمصام 6) ، الذي ستنطلق مناوراته الميدانية مطلع الأسبوع المقبل ، حيث كان في استقبال القوات المشرف على التمرين العميد الركن محمد بن عبدالله البقمي والملحق العسكري المكلف في دولة باكستان العميد الطيار الركن عبدالإله بن راجح الكثيري ، وعدد من ضباط القوات المسلحة الباكستانية .



وأوضح العميد الركن محمد بن عبدالله البقمي أن هذا التمرين يعد امتداداً لخطط وبرامج القوات المسلحة التدريبية المُعَدة مسبقاً لتطوير المهارات القتاليه لضباط وأفراد القوات المسلحة، ولرفع مستوى الجاهزية القتالية ، وتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين .

يذكر أن هذا التمرين يُعَد النسخة الـ 6 من سلسلة تمارين “الصمصام” التي بدأت عام 2005 .







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