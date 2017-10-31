شاهد.. “المواطن” تكشف حقيقة “دعس” عمال تُمور العلا

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة

دعست مجموعة من العاملين التمور بأرجلهم؛ مما تسبب في حالة من الغضب والتعجب من طريقة تحضير تمور العلا، فيما طالب البعض بمحاسبة هؤلاء وتوقيع الجزاء عليهم لاستهتارهم بصحة الإنسان، وعدم مراعاتهم للنظافة والاشتراطات الصحية وإكرام النعمة.

وكشف مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة المدينة المنورة، المهندس إبراهيم الحجيلي، في تصريحات إلى “المواطن“، حقيقة المقطع المتداول، حيث أوضح أن هناك مجموعة من أهل العلا أقاموا مهرجانًا تراثيًّا (مهرجان المجلاد والشنة) يحكي كيف كان الأجداد يخزنون ويكنزون التمور قبل وجود المصانع، موضحًا أن الفيديو المُصور يبين الطريقة التي كانوا ينفذون بها الأمر في زمن سابق.

ولفت إلى أن هذه الطريقة لم تعد قائمة وحرفة اندثرت تمامًا.







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