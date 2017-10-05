شاهد بالصور.. الملك سلمان وبوتين يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

المواطن - واس

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو اليوم مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون الموقعة بين حكومتي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.

فقد جرى تبادل اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووكالة الفضاء الاتحادية الروسية، ومثل الجانب السعودي معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومن الجانب الروسي معالي وزير الخارجية السيد سيرجي لافروف.



كما جرى تبادل مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات والإعلام في روسيا الاتحادية ، ومثل الجانب السعودي معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ، ومن الجانب الروسي معالي وزير الاتصالات والإعلام نيكولاي كيفوروف.

وتم تبادل مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة بروسيا الاتحادية ، ومثل الجانب السعودي معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومن الجانب الروسي معالي وزير التجارة والصناعة دينيس مانتوروف.

كما تم تبادل خارطة الطريق السعودية الروسية بين وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في روسيا الاتحادية، ومثل الجانب السعودي معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومن الجانب الروسي معالي وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

وجرى تبادل مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية والحماية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية في روسيا الاتحادية ، ومثل الجانب السعودي معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، ومن الجانب الروسي معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ماكسيم توبلين.

كما جرى تبادل برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في روسيا الاتحادية ، ومثل الجانب السعودي معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد ، ومن الجانب الروسي معالي وزير الثقافة فلاديمير ميدينسكي.

وتم تبادل برنامج تعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية، ومثل الجانب السعودي معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي ، ومن الجانب الروسي معالي وزير الزراعة ألكسندر تكتشيوف.

كما تم تبادل مذكرة برنامج تنفيذي للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وشركة روس اتوم عبر البحار، ومثل الجانب السعودي معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومن شركة روس اتوم عبر البحار الأستاذ ايفيجني باكرمانوف.

وجرى تبادل عقود لتوريد أنظمة عسكرية ومذكرة تفاهم لنقل وتوطين التقنية لتلك الأنظمة بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة روس أبارون أكسبورت ، ومثل الجانب السعودي معالي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية الأستاذ أحمد الخطيب، ومن شركة روس أبارون إكسبورت العضو المنتدب الأستاذ ألكساندر مكي.

كما جرى تبادل مذكرة تفاهم لإنشاء منصة سعودية – روسية للاستثمار في مجال الطاقة ومذكرة تفاهم لإنشاء منصة سعودية – روسية للاستثمار في مجال التقنية بين صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية والصندوق الروسي للاستثمار المباشر، ومثل الجانب السعودي معالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة والمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، ومن الجانب الروسي رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر الأستاذ كيريل ديمتريف.

وتم تبادل مذكرة تفاهم خاصة باستثمار صندوق الاستثمارات العامة وشركة ليدر للاستثمار في ثلاثة مشاريع للطرق والقطارات الخفيفة في روسيا بين صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية والصندوق الروسي للاستثمار المباشر، ومثل الجانب السعودي معالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة والمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، ومن الجانب الروسي رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر الأستاذ كيريل ديمتريف.

وقد أقام فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية مأدبة غداء تكريماً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



حضر مراسم تبادل الاتفاقيات ومأدبة الغداء، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، واصحاب المعالي الوزراء.







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