شاهد بالصور.. الملك سلمان يتسلم الدكتوراه الفخرية من جامعة موسكو

المواطن - موسكو تصوير - بندر الجلعود

تسلم خادم الحرمين الشريفين، اليوم، شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية.

وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية على منحه شهادة الدكتوراه الفخرية.

وقال: “يسعدني قبولها من هذا الصرح العلمي، الذي يمثل بسجله المميز منارة علمية مشرقة، العلم والمعرفة هما الأساس الذي تقوم عليه نهضة الأمم، من خلال تكوين أجيال متعلمة تقود المجتمعات، وتسهم في تعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، والمحافظة على المنجزات الحضارية”.

وأضاف خادم الحرمين: “نشيد باعتزاز وفخر بتراث الأمة العربية والإسلامية التي يشهد التاريخ بإسهاماتها في مسيرة الحضارة الإنسانية في ميادين العلوم المختلفة، ودورها كحلقة وصل رئيسية في العلاقات الدولية بين شعوب وثقافات العالم، نحن في المملكة نولي اهتمامًا كبيرًا بإيجاد جيل جديد يسهم في بناء الحضارة الإنسانية ومواجهة التحديات المعاصرة، إن الاهتمام بالعلم والابتكار، والتطور التقني، وتطوير الكفاءات البشرية، يمثل ركيزة مهمة للتنمية”.

وبهذه المناسبة دعا خادم الحرمين لتعزيز جسور التعاون بين البلدين قائلًا: “إنني ومن هذا المنبر أدعو الجامعات ومراكز العلم والفكر في بلدينا الصديقين لمد جسور التواصل والتعاون، لتعزيز لغة الحوار الهادف وتعميق نشر المعرفة وتطوير البحوث المشتركة، وبما يخدم شعبينا وشعوب العالم أجمع”.







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