شاهد بالفيديو.. أجمل أهداف ومهارات مختار علي لاعب المنتخب السعودي

المواطن ـ محمد سلام

سيشهد معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تواجد اللاعب صاحب الأصول الصومالية، مختار علي، وذلك بعد منحه جواز سفر سعودي؛ استجابة لرغبة مدرب المنتخب السعودي إدغاردو باوزا.

ويبلغ مختار علي من العمر 20 عامًا، ويلعب بفريق الشباب تحت 19 عامًا بنادي تشيلسي الإنجليزي، وهو معار حاليًّا لصفوف فريق فيتيسه أرنهيم الهولندي.

وعقب إعلان انضمام مختار علي إلى صفوف المنتخب السعودي، أعربت الجماهير الرياضية عن سعادتها بهذا القرار، متمنية كل التوفيق للاعب خلال مسيرته مع الأخضر السعودي، وأن يقدم الإضافة الفنية المأمولة في الفترة المقبلة.

من جانبه، أبدى مختار علي سعادته بقرار المقام السامي باستخراج جواز سفر سعودي له من أجل تمثيل الأخضر في قادم الاستحقاقات الدولية، وأكد أنه يتشرف بخدمة المملكة من خلال تمثيله للمنتخب السعودي.

وفيما يلي مقطع فيديو يعرض أجمل مهارات وأهداف اللاعب مختار علي..







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