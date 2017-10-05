شاهد بالفيديو.. القصبي: موقع المملكة يعزز الصادرات الروسية

المواطن - موسكو

أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، أن الاستثمارات السعودية المتبادلة ستشهد نقلةً نوعية خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن موقع المملكة الجغرافي يعزز من مكانة الصادرات الروسية نحو العالم.

وأضاف القصبي، في تصريحات على هامش منتدى الاستثمار السعودي – الروسي الذي عُقد اليوم على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى موسكو، أن المملكة أيضاً سوف تستفيد من موقع روسيا الجغرافي في توصيل منتجاتها لمناطق مختلفة من العالم.

وكان القصبي قد أكد في كلمته أمام المنتدى أنه سيتم الترخيص لأربع شركات روسية للعمل في المملكة ضمن حزمة من التسهيلات الممنوحة للمستثمرين الروس.

وكشف القصبي عن تشكيل فريق عمل لتذليل العقبات التي تواجه رجالَ الأعمال بين البلدين.

كما بحث المشاركون في المنتدى سبل تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين.







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