شاهد.. جماهير الاتحاد تطلب العدل.. #قضية_سعيد_المولد_ياتركي

المواطن - علي الحمداوي

وجهت جماهير نادي الاتحاد رسالة لتركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بشأن سعيد المولد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ودشنت جماهير الاتحاد هشتاقًا يحمل عنوان #قضية_سعيد_المولد_ياتركي ، تطالب فيه رئيس هيئة الرياضة بإحالة ملف انتقال اللاعب من الاتحاد للأهلي إلى هيئة التحقيق والرقابة، على خطى قضية عوض خميس لاعب النصر، ومحمد العويس لاعب الأهلي.

وكان المولد قد وقع لصالح نادي الاتحاد موسم 2015، بعدما دخل في الـ6 أشهر الأخيرة من عقده، والتي تتيح له التوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة الراقي.

وبعدما وقع المولد لصالح الاتحاد، تراجع عن قراره باللعب مع العميد وطالب بالعودة إلى للأهلي، فقرر النمور رفع قيمة العقد المالي للاعب، ولكنه رفض.

وتمسك الاتحاد بسعيد المولد، وطالب الأهلي بالدخول في مفاوضات وتقديم عرض مالي مغرٍ إذا ما أراد استعادة اللاعب، ورفع العميد شكوى رسمية لاتحاد الكرة.

وقرر سعيد المولد الهروب خارج المملكة، ولعب لفريق فارنزي البرتغالي بداية موسم 2016- 2017 لمدة 6 أشهر، عاد بعدها للدوري السعودي للمحترفين عبر بوابة الرائد لمدة 6 أشهر أخرى.

وفور انتهاء الـ6 أشهر مع الرائد عاد سعيد المولد إلى الأهلي في الانتقالات الشتوية الأخيرة.







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