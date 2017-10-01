شاهد.. جميع قرارات رابطة دوري المحترفين

المواطن - الرياض

عقدت رابطة دوري المحترفين، اليوم الأحد اجتماعها، لمناقشة بعض الأمور والمقترحات، المنظمة للدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد.

وقدم ياسر المسحل استقالته من منصب رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، وقرر البقاء في منصب نائب رئيس اتحاد كرة القدم السعودي.

وافقت رابطة دوري المحترفين، على الطلب المقدم من مجلس إدارة نادي الهلال، بشأن عدد الحكام الأجانب خلال المسابقات المحلية للموسم الجاري 2017-2018.

وقدم نادي الهلال مقترحًا باستقدام طاقم حكام أجانب مفتوح، وتخفيض مبلغ الاستعانة بالطاقم الأجنبي، وتم إقرار المقترح بالإجماع ورفعه إلى مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وشهد اجتماع الرابطة اليوم أيضاً، طرح الأندية مقترح نقل لجنة المسابقات والاحتراف من مسؤولية اتحاد كرة القدم ،إلى الرابطة وسيقدم المقترح لاتحاد كرة القدم متى ما كانت الرابطة جاهزة.

وجاءت كافة القرارات على النحو التالي:







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