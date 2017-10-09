شاهد.. حارس الملك معزيًا ذوي الشهيد المطيري: هذا بطل قابل الإرهابي بصدره لا ظهره

المواطن - جدة

عزى الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ، اللواء عبدالعزيز الفغم، اليوم الاثنين، ذوي الشهيد وكيل الرقيب حماد بن علي المطيري، الذي استشهد خلال هجوم إرهابي تعرضت له نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة.

وبين مقطع فيديو متداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي اللواء الفغم وهو يواسي أحد أقارب الشهيد وقال له: “هذا طول عمره بطل.. ترى كلنا إخوانك وعيالك، وهو نزع من قلوبنا نزع، وإن شاء الله بيلقى ربه”.

وفي سياق متصل، نقل رئيس الحرس الملكي، الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعازي منسوبي رئاسة الحرس الملكي لأسر وذوي الشهيدين الوكيل الرقيب حماد بن علي المطيري، والجندي أول عبدالله بن فيصل السبيعي اللذين استشهدا خلال هجوم إرهابي تعرضت له نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة.







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