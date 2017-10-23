شاهد.. حمود سلطان مكذبًا القطري خالد جاسم: لم يتم اعتقالي

نفى نجم الكرة البحرينية الأسبق، الحارس حمود سلطان، اعتقاله من قبل أمن البحرين.
وكذب حمود السلطان في مقطع فيديو مصور عبر حسابه الرسمي على “تويتر” خالد جاسم الذي ادعى أنه مسجون بتهمة “حب قطر”، في مزاعم جديدة تهدف منها قطر تأجيج الفتنة في البحرين.
#حمود_سلطان ينفي اعتقاله من قبل أمن #البحرين ويكذب خالد جاسم @khalidjassem74 الذي أدعى أنه مسجون!.#اعتقال_حمود_سلطان كذب !. pic.twitter.com/PR4JtN1BSa
— هدهد العصر (@HodhoodQ) October 22, 2017
وظهر حمود سلطان في مقطع فيديو مصور من منزله، التقطه له ابنه، وهو يرد على الشائعات والمزاعم القطرية حول اعتقاله.
وكتب وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، بحسابه في “تويتر”: “من في السجن في البحرين هم مجرمون يقضون أحكامهم بحكم قضائي بعكس قطر التي تمتلئ سجونها بأحرار العرب الذين غُيبوا في السجن ظلمًا ودون محاكمة”.