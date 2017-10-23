شاهد.. حمود سلطان مكذبًا القطري خالد جاسم: لم يتم اعتقالي

المواطن - الرياض

نفى نجم الكرة البحرينية الأسبق، الحارس حمود سلطان، اعتقاله من قبل أمن البحرين.

وكذب حمود السلطان في مقطع فيديو مصور عبر حسابه الرسمي على “تويتر” خالد جاسم الذي ادعى أنه مسجون بتهمة “حب قطر”، في مزاعم جديدة تهدف منها قطر تأجيج الفتنة في البحرين.

وظهر حمود سلطان في مقطع فيديو مصور من منزله، التقطه له ابنه، وهو يرد على الشائعات والمزاعم القطرية حول اعتقاله.

وكتب وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، بحسابه في “تويتر”: “من في السجن في البحرين هم مجرمون يقضون أحكامهم بحكم قضائي بعكس قطر التي تمتلئ سجونها بأحرار العرب الذين غُيبوا في السجن ظلمًا ودون محاكمة”.







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