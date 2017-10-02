شاهد.. رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الروسية: طموحات مرتقبة من زيارة الملك لروسيا

المواطن - الرياض

أكد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الروسية بالمجلس، الدكتور فايز الشهري، أن روسيا هي أول دولة في العالم تعترف بالمملكة العربية السعودية، وذلك في عام 1926م.

وأضاف الشهري، في تصريحات إلى شاشة السعودية، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا هي الأولى بصفته ملكًا، موضحًا أن الزيارة مهمة لأهمية روسيا كدولة عظمى لها دور في الملفات الدولية المهمة.

وتابع بقوله: هناك طموحات أمنية واقتصادية وتجارية بين البلدين سيتم العمل عليها خلال الزيارة.

وسيزور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، روسيا الاتحادية يوم الخميس المقبل؛ تلبية لدعوة من فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسيتم خلال الزيارة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في العديد من مجالات التعاون، علاوة على بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.







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