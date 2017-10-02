شاهد.. رد فعل سيدة سرق رجل حقيبتها

شاهد.. رد فعل سيدة سرق رجل حقيبتها

2017/10/02
الساعة 7:50 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات 

رصدت كاميرا مراقبة، في إحدى الأسواق المغربية، لحظة مطاردة سيدة لرجل سرق حقيبتها.

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