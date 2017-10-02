شاهد.. رد فعل سيدة سرق رجل حقيبتها

الساعة 7:50 صباحًا

المواطن - وكالات

رصدت كاميرا مراقبة، في إحدى الأسواق المغربية، لحظة مطاردة سيدة لرجل سرق حقيبتها.







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