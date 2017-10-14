شاهد.. رفض شعراء الخليج مدح قطر فتغنت لها إيران بمقطع فضيحة!

المواطن - الرياض

رفض شعراء وفنانو الخليج العربي الغناءَ في مدح قطر وشيوخ قطر.

وعلى الرغم من الإرهاب الإيراني وإعلان الرئيس دونالد ترامب أن الحرس الثوري يقوم بدور إرهابي في المنطقة، إلا أن الظاهر كون الدوحة مُغيّبة عن الواقع أو ربما تعلمه ولكنها لم تجد سوى إيران للتقرب منها، وربما السبب هو “المصلحة” الإرهابية المشتركة.

ورفض شعراء وفنانون خليجيون الغناءَ لقطر، ولكنهم غنوا ضدها وضد ممارساتها الإرهابية في المنطقة، ليخرج فنان إيراني مغمور يغني للدوحة ويتغزل في تنظيم الحمدين.

ولم يجد المقطع المصور للأغنية سوى السخرية الشديدة، وذلك لما حمل من ابتذال وجودة رديئة، تنم عن إمكانيات طهران الضئيلة في الإبداع، وهو بحسب وصف مشاهديه “فضيحة”.

بعد رفض شعراء وفنانين الخليج العربي الغناء في مدح قطر وشيوخ قطر 🙈🙈قامت دولة شريفه بالغناء لقطر😂😂 pic.twitter.com/BRce6mWZls — أبو بهاء (@abobahaa4) October 14, 2017







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