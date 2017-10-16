شاهد.. رونالدو يكشف عن مُنتج جديد يحمل اسمه

شاهد.. رونالدو يكشف عن مُنتج جديد يحمل اسمه

2017/10/16
الساعة 10:13 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن – وكالات

أزاح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، الستار عن حذاء رياضي جديد يحمل اسمه، أنتجته شركة نايك العالمية المتخصصة في صناعة الأدوات والمنتجات الرياضية.

وعبر حسابه الرسمي على “تويتر” نشر رونالدو صورة له وهو يحمل بيده حذاء رياضيًّا ذا لون ذهبي، وعلق النجم البرتغالي على الصورة قائلًا: “قريبًا.. إطلاق Air Max 97 CR7”.

وتجدر الإشارة إلى أن رونالدو يمتلك علامة تجارية تحمل اسمه وتنحصر منتجاتها في الملابس الداخلية.

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