شاهد.. سائق ينقل بطة ودجاجة بطريقة غريبة

المواطن - وكالات

قرر سائق نقل دجاجة وبطة، في وقت متأخر، على الطريق السريع في مدينة قوانجدونج الصينية بطريقة غريبة.. شاهد كيف؟







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