2017-10-12 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. سائق ينقل بطة ودجاجة بطريقة غريبة شاهد.. سائق ينقل بطة ودجاجة بطريقة غريبة 2017/10/12 الساعة 8:20 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 950 0 طباعة المواطن - وكالات قرر سائق نقل دجاجة وبطة، في وقت متأخر، على الطريق السريع في مدينة قوانجدونج الصينية بطريقة غريبة.. شاهد كيف؟ إقرأ ايضا : شاهد.. لاعب كرة يفشل في تسديد هدف في مرمى بدون حارس شاهد.. لحظة انفجار هاتف آيفون في يد عامل شاهد.. لحظة اعتداء لصين على شاب وسرقته شاهد.. مشهد مخيف لأفعى تأكل ثعبانًا بوحشية شاهد.. طالب يقفز من أتوبيس أثناء سيره بسرعة كبيرة فوقعت الكارثة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : حساب المواطن للتذكير .. رابط حساب المواطن وخطوات التسجيل حساب المواطن يدعم هؤلاء.. والتسجيل مستمر عبر هذا الرابط التسجيل في حساب المواطن مستمر عبر هذا الرابط حساب المواطن: من يسكن بالسكن الجامعي يُعتبر مستقلًّا بالفيديو.. قبل الحديث عن أسعار الوقود.. تعرّف على أبرز مميزات حساب المواطن الرياضة العالمية نابولي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي في الدوري الإيطالي أوباميانج يرفض تمديد عقده مع بوروسيا دورتموند ويُخطط للرحيل نجم منتخب تشيلي: بروح محطمة.. حان وقت المغادرة ريال مدريد يسعى لضم هاري كين ويعرض جاريث بيل على توتنهام زوجة حارس تشيلي: هناك لاعبين شاركوا أمام البرازيل تحت تأثير شرب الخمور ! السياحة والسفر بالصور.. رحلة استكشافية لأعضاء مبادرة تراثنا رؤية 2030 إلى عنيزة بالصور.. 14 ألف مستفيد من فعالية التوعية بالسلامة المرورية بمطار الدمام بالصور .. أبطال العالم يستعرضون مهاراتهم بمهرجان السيارات بالشرقية سانتوريني اليونانية.. الجزيرة الأجمل عالميًا ووجهة 1.5 مليون سائح بالصور.. 251 غرفة و13 جناحاً بتصميم ياباني معاصر في كابيتول هوتيل طوكيو تيوب المواطن شاهد.. سائق ينقل بطة ودجاجة بطريقة غريبة شاهد.. لاعب كرة يفشل في تسديد هدف في مرمى بدون حارس شاهد.. لحظة انفجار هاتف آيفون في يد عامل بالفيديو.. الداعية سليمان الجبيلان يروي قصة “يا أسمر اللون عشانك نشف دمي” شاهد.. لحظة اعتداء لصين على شاب وسرقته فيسبوك