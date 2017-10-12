شاهد.. سائق ينقل بطة ودجاجة بطريقة غريبة

شاهد.. سائق ينقل بطة ودجاجة بطريقة غريبة

2017/10/12
الساعة 8:20 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات

قرر سائق نقل دجاجة وبطة، في وقت متأخر، على الطريق السريع في مدينة قوانجدونج الصينية بطريقة غريبة.. شاهد كيف؟

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