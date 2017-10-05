شاهد.. سقوط عصابة الرياض الخماسية.. يسرقون المركبات للتفحيط ثم يتلفونها!

المواطن - الرياض

قبضت فرق البحث والتحري بمرور الرياض على 5 أشخاص سعوديي الجنسية في العقد الثاني من العمر، امتهنوا سرقة المركبات لغرض ممارسة التفحيط عليها في مواقع متعددة في مدينة الرياض وإتلاف بعضها بعد الانتهاء منها.

ولفت مرور الرياض إلى أنه تم متابعة مقاطع الفيديو المصورة وكذلك ما ينشر في برامج السناب شات وغيره من البرامج، ليتضح استخدام بعض الأشخاص مادة الحشيش المخدرة والتي وجد بحوزتهم منها أثناء عملية القبض التي تمت بعد كمين محكم شرق الرياض.

وتم تسليم الأشخاص لجهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات ومن ثم عرضهم على النيابة العامة، فيما تم حجز المركبات التي كانت بحوزتهم أثناء القبض تمهيدًا لرفع البصمات والآثار الموجودة عليها.







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