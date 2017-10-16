شاهد .. صور استقبال الملك لأمير الكويت‎

المواطن - تصوير: بندر الجلعود

عمق العلاقات الأخوية بين المملكة والكويت تظهر خلال العديد من المناسبات والمظاهر إلا أن اللقاءات التي تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأخيه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح تظل علامة مميزة على قوة هذه العلاقات ومتناتها.

وقد شهد القصر الملكي في الرياض اليوم حفاوة استقبال ملكية بضيف البلاد أمير الكويت الذي وصل الرياض قبل ساعات في زيارة أخوية كريمة.

وقد استقبل خادم الحرمين ضيفه الكريم في قصره بالرياض وسط أجواء ترحيبية وأخوية وقد أقام مأدبة غداء تكريما له.







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