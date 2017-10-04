شاهد.. صور وفيديو للحظة وصول الملك سلمان إلى روسيا

المواطن - موسكو

وصل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى روسيا، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونشرت الإخبارية صورًا خاصة لوصول الملك إلى روسيا.

وسيتم خلال الزيارة التاريخية بحث قضايا المنطقة والتعاون الثنائي، وستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة.







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