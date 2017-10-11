شاهد.. طالب يقفز من أتوبيس أثناء سيره بسرعة كبيرة فوقعت الكارثة

المواطن - وكالات

أقدم طالب هندي على تصرف أحمق بالقفز من حافلة، محاولًا النزول منها أثناء سيرها بسرعة كبيرة.. شاهد ماذا حدث له؟







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