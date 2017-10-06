شاهد.. علاقة بين مكان مداهمة خلية الرياض الداعشية وأهدافها الإرهابية

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء، منصور التركي، أن الخلية الإرهابية التي أعلنت رئاسة أمن الدولة إلقاء القبض عليها في العاصمة الرياض أمس الخميس كانت في حالة تأهب لتنفيذ عمل إرهابي وشيك.

وأضاف اللواء التركي خلال مداخلة على شاشة الإخبارية، أنه على الرغم من عدم توافر أي معلومات حتى الآن عن الأهداف التي كانت تخطط الخلية لاستهدافها، إلا أنه يمكن استشفافها من الأماكن التي ألقي القبض فيها على عناصرها.

ولفت التركي إلى أن الموقع الذي كان يستخدمه أفرد الخلية لاجتماعاتهم لا يبعد كثيرًا عن سجن أمن الدولة في الضاحية، كما أن الشقة التي دوهمت في حي نمار لا تبعد كثيرًا عن الحي الدبلوماسي.







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