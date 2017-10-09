شاهد.. عمالة يخلطون نشارة الخشب بالصبغة والجبس لصنع المعسل

المواطن - حائل

قبضت وزارة التجارة على عمالة مخالفة تخلط نشارة الخشب بمواد صبغية لصنع معسل.

ونشر المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، يبين قبض رجال الرقابة بوزارة التجارة في حائل على عمالة مخالفة يخلطون نشارة خشب بمواد صبغية وجبس أبيض ويصنعون منه معسل.

وتنفذ وزارة التجارة جولات تفتيشية لضبط الأسواق ومنع المخالفات التي يقوم بها البعض بهدف الربح السريع على حساب الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين.

رجال الرقابة بوزارة التجارة يضبطون في حائل عمالة مخالفة يخلطون نشارة خشب بمواد صبغية وجبس أبيض ويصنعون منه معسل pic.twitter.com/08FCdCje3A — عبدالرحمن الحسين (@aalhusain) October 9, 2017







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