شاهد.. غرق باخرة جبس إيرانية أثناء توجهها إلى ميناء الدوحة

المواطن - وكالات

غرقت باخرة إيرانية لنقل البضائع بالقرب من جسر الشيخ جابر الأحمد، وذلك أثناء توجهها من إيران إلى ميناء الدوحة بالكويت.

وأكدت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، في بيان لها، أن الشركة المشرفة على مشروع الجسر تمكّنت من انتشال البحارة بعد غرق الباخرة من دون وقوع إصابات. وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإطفاء، العقيد خليل الأمير، أن الباخرة غرقت بالكامل دون إصابة ستة بحارة من الجنسية الإيرانية كانوا على متنها، موضحًا أنها كانت قادمة من إيران باتجاه ميناء الدوحة.

ولفت الأمير، إلى أن الباخرة كانت محملة ببضاعة مادة (الجبس) المستخدمة في الديكور، بينما جرى تسليم البحارة إلى خفر السواحل، كما تعامل مركز الشويخ للإطفاء البحري مع الحادث بتأمين موقعه.







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