شاهد.. فتاة تتسبب في كارثة لإشعالها صاروخ ألعاب نارية

المواطن - وكالات

تسببت فتاة روسية في كارثة أثناء محاولتها إشعال صاروخ ألعاب نارية، من نافذة منزلها.. شاهد ماذا حدث؟







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