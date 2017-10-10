شاهد.. فتاة تتسبب في كارثة لإشعالها صاروخ ألعاب نارية

شاهد.. فتاة تتسبب في كارثة لإشعالها صاروخ ألعاب نارية

2017/10/10
الساعة 7:14 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات

تسببت فتاة روسية في كارثة أثناء محاولتها إشعال صاروخ ألعاب نارية، من نافذة منزلها.. شاهد ماذا حدث؟

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