شاهد.. فيصل بن بندر يكرم المواطن مُنقذ المحطة من الحريق

المواطن - الرياض

كرّم أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر، في قصره بالرياض، المواطن سلطان الدوسري، الذي نجح بتصرفه الشجاع في إنقاذ أرواح بعد اشتعال سيارة داخل محطة وقود.

وجاء ذلك خلال جلسة الأمير فيصل بن بندر الأسبوعية، عرفانًا بموقف المواطن الشجاع، حيث شكره على حسه في إنقاذه أرواح أثناء اشتعال سيارة داخل محطة وقود.

كما قدم أمير الرياض، الشكر نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعن كل مواطن سعودي على هذه المبادرة والعمل البطولي.

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