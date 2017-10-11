شاهد.. لحظة انفجار سيارة أثناء تعبئتها بالوقود

شاهد.. لحظة انفجار سيارة أثناء تعبئتها بالوقود

2017/10/11
الساعة 3:40 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات

وثقت كاميرا المراقبة لحظة انفجار سيارة بطريقة مروعة أثناء تعبئتها بالوقود.

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