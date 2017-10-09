شاهد.. لحظة سرقة سيارة أمام المارة بطريقة ماكرة

شاهد.. لحظة سرقة سيارة أمام المارة بطريقة ماكرة

2017/10/09
الساعة 3:57 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
830
0
طباعة
المواطن - وكالات

نجح لصان في سرقة سيارة أمام المارة، وفي وضح النهار بطريقة لا تخطر على البال.. شاهد كيف؟

إقرأ ايضا :

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :