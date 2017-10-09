2017-10-09 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. لحظة سرقة سيارة أمام المارة بطريقة ماكرة شاهد.. لحظة سرقة سيارة أمام المارة بطريقة ماكرة 2017/10/09 الساعة 3:57 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 830 0 طباعة المواطن - وكالات نجح لصان في سرقة سيارة أمام المارة، وفي وضح النهار بطريقة لا تخطر على البال.. شاهد كيف؟ إقرأ ايضا : فيديو مروع.. سيارة طائشة تصدم عجوزين وتطيح بهما بالصور.. هبوط أرضي يبتلع سيارة في جدة البرتغال تفوز على أندورا وتنتظر مواجهة الحسم أمام سويسرا شاهد.. لقطات مروعة لرجل يرمي نفسه في شلال هوكو الصيني 5 مواقع لتصفح يوتيوب بطريقة مبتكرة.. تعرف عليها "> المزيد من الاخبار المتعلقة : حساب المواطن التسجيل في حساب المواطن مستمر عبر هذا الرابط حساب المواطن: من يسكن بالسكن الجامعي يُعتبر مستقلًّا بالفيديو.. قبل الحديث عن أسعار الوقود.. تعرّف على أبرز مميزات حساب المواطن حساب المواطن ينفي خطاب صرف 3 آلاف ريال لكل مستفيد 10 معلومات عن حساب المواطن لدعم الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل الرياضة العالمية ألمانيا يدك حصون أذربيجان.. ويتأهل للمونديال بالعلامة الكاملة إنجلترا المتأهل لمونديال روسيا يفوز على ليتوانيا البرتغال تفوز على أندورا وتنتظر مواجهة الحسم أمام سويسرا المغرب تسحق الجابون بثلاثية وتجدد أمل التأهل إلى المونديال فرنسا تفوز بصعوبة على بلغاريا.. وهولندا تنتصر على روسيا البيضاء السياحة والسفر بالصور.. 14 ألف مستفيد من فعالية التوعية بالسلامة المرورية بمطار الدمام بالصور .. أبطال العالم يستعرضون مهاراتهم بمهرجان السيارات بالشرقية سانتوريني اليونانية.. الجزيرة الأجمل عالميًا ووجهة 1.5 مليون سائح بالصور.. 251 غرفة و13 جناحاً بتصميم ياباني معاصر في كابيتول هوتيل طوكيو 20.6 % زيادة بالسياح الخليجيين في آيرلندا تيوب المواطن شاهد.. لحظة سرقة سيارة أمام المارة بطريقة ماكرة فيديو مروع.. سيارة طائشة تصدم عجوزين وتطيح بهما بالفيديو.. انشغل عن الطريق فابتلعت حفرة مركبته شاهد.. لقطات مروعة لرجل يرمي نفسه في شلال هوكو الصيني بالفيديو.. مُفحّط يطير من مركبته بعد اصطدامها وانقلابها فيسبوك