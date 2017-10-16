شاهد.. لحظة هجوم قرش أبيض ضخم على قارب صيد

شاهد.. لحظة هجوم قرش أبيض ضخم على قارب صيد

2017/10/16
الساعة 9:15 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, تيوب المواطن
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المواطن - وكالات

رصدت طائرة بدون طيار، لقطات صادمة لقرش أبيض ضخم يحاول تدمير قارب صيد قبالة الساحل الجنوبي الأسترالي.

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