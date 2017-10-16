2017-10-16 دياب الرئيسيةالسعودية اليوم شاهد.. لحظة هجوم قرش أبيض ضخم على قارب صيد شاهد.. لحظة هجوم قرش أبيض ضخم على قارب صيد 2017/10/16 الساعة 9:15 صباحًا - فيالسعودية اليوم, تيوب المواطن 1030 0 طباعة المواطن - وكالات رصدت طائرة بدون طيار، لقطات صادمة لقرش أبيض ضخم يحاول تدمير قارب صيد قبالة الساحل الجنوبي الأسترالي. إقرأ ايضا : دون مواجهة.. القوات العراقية تسيطر على مناطق شاسعة في كركوك شاهد.. رجل يشعل النيران في خيمة مشرد! طقس الاثنين.. رياح مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق شاهد.. لقطات مذهلة لقوالب طوب تسقط كالدومينو شاهد.. اصطاد سمكة فحصل على مفاجأة غير متوقعة! "> المزيد من الاخبار المتعلقة : المرأة والطفل آسيا جبار المناضلة الروائية الجزائرية في بؤرة الضوء .. لم تنل نوبل لكنّها فازت بالقلوب الساحرة المستديرة تستقطب نون النسوة إلى ساحة التشجيع وأخصائية لـ”المواطن”: احذرنَّ التعصّب الكروي شاهد سارة بنت أحمد الربيعة وفرحة أبيها .. فخر الوطن تعود رافعة علمه عاليًا عروض أزياء نسائيّة وفرص استثماريّة بمعرض “فاشن إكسبو” الرياض احذري القوام النحيل فهو يمنع الحيض حساب المواطن للتذكير .. رابط حساب المواطن وخطوات التسجيل حساب المواطن يدعم هؤلاء.. والتسجيل مستمر عبر هذا الرابط التسجيل في حساب المواطن مستمر عبر هذا الرابط حساب المواطن: من يسكن بالسكن الجامعي يُعتبر مستقلًّا بالفيديو.. قبل الحديث عن أسعار الوقود.. تعرّف على أبرز مميزات حساب المواطن الرياضة العالمية بالفيديو.. سوبر إيكاردي يحسم ديربي الغضب لإنتر بثلاثية في مرمى ميلان توريس يحقق رقمًا قياسيًّا بمشاركته أمام برشلونة مورينيو: سأكشف يومًا ما عن سبب رفضي تدريب برشلونة الليلة.. ديربي الغضب بين ميلان والإنتر في الدوري الإيطالي نابولي يتصدر الدوري الإيطالي بهدف في شباك روما السياحة والسفر بالتفاصيل.. 16 مشروعاً على مائدة اجتماع العربية للسياحة ووفد هيئة السياحة بالصور.. الوقيان من ديوانية آل حسين التاريخية: الإعلام التقليدي باقٍ بالصور.. رحلة استكشافية لأعضاء مبادرة تراثنا رؤية 2030 إلى عنيزة بالصور.. 14 ألف مستفيد من فعالية التوعية بالسلامة المرورية بمطار الدمام بالصور .. أبطال العالم يستعرضون مهاراتهم بمهرجان السيارات بالشرقية تيوب المواطن شاهد.. لحظة هجوم قرش أبيض ضخم على قارب صيد شاهد.. لقطات مذهلة لقوالب طوب تسقط كالدومينو شاهد.. اصطاد سمكة فحصل على مفاجأة غير متوقعة! فيديو مروع.. سجناء يقتلون زميلهم ويخفون الجثة في الحمام بالفيديو.. دفع حياته ثمنًا لإنقاذ فتاة من التحرش فيسبوك