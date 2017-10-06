شاهد.. لص يتظاهر بالصلاة ليسرق صندوق التبرعات بالمسجد

المواطن - وكالات

سرق لص صندوق التبرعات، داخل أحد مساجد العراق، بعد أن تظاهر بالصلاة ثم فتح الصندوق بآلة حادة معه.







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