شاهد.. لص يتظاهر بالصلاة ليسرق صندوق التبرعات بالمسجد

شاهد.. لص يتظاهر بالصلاة ليسرق صندوق التبرعات بالمسجد

2017/10/06
الساعة 5:37 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات 

سرق لص صندوق التبرعات، داخل أحد مساجد العراق، بعد أن تظاهر بالصلاة ثم فتح الصندوق بآلة حادة معه.

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