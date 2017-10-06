2017-10-06 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. لص يتظاهر بالصلاة ليسرق صندوق التبرعات بالمسجد شاهد.. لص يتظاهر بالصلاة ليسرق صندوق التبرعات بالمسجد 2017/10/06 الساعة 5:37 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1130 0 طباعة المواطن - وكالات سرق لص صندوق التبرعات، داخل أحد مساجد العراق، بعد أن تظاهر بالصلاة ثم فتح الصندوق بآلة حادة معه. إقرأ ايضا : شاهد الرحلة الملكية من مطار موسكو إلى “ريتز كارلتون” في الساحة الحمراء شاهد.. لعبت يومًا كاملًا فأصابها العمى شاهد.. علاقة بين مكان مداهمة خلية الرياض الداعشية وأهدافها الإرهابية شاهد.. كرة لهب تندفع في وجه عمال إطفاء شاهد.. استخراج أكثر من 100 قطعة معدنية من بطن خمسيني "> المزيد من الاخبار المتعلقة : حساب المواطن التسجيل في حساب المواطن مستمر عبر هذا الرابط حساب المواطن: من يسكن بالسكن الجامعي يُعتبر مستقلًّا بالفيديو.. قبل الحديث عن أسعار الوقود.. تعرّف على أبرز مميزات حساب المواطن حساب المواطن ينفي خطاب صرف 3 آلاف ريال لكل مستفيد 10 معلومات عن حساب المواطن لدعم الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل الرياضة العالمية إنجلترا تصعد إلى مونديال كأس العالم 2018 بعد فوزها على سلوفينيا ألمانيا تحجز مقعدها في مونديال روسيا 2018 مبابي يوضح الفارق بين نيمار وجريزمان راموس يتحدث عن أزمة كتالونيا وعلاقته مع بيكيه مفاجأة.. 9 لاعبين في الدوري الإسباني يملكون قيمة شرط جزائي أكبر من ميسي السياحة والسفر بالصور.. 14 ألف مستفيد من فعالية التوعية بالسلامة المرورية بمطار الدمام بالصور .. أبطال العالم يستعرضون مهاراتهم بمهرجان السيارات بالشرقية سانتوريني اليونانية.. الجزيرة الأجمل عالميًا ووجهة 1.5 مليون سائح بالصور.. 251 غرفة و13 جناحاً بتصميم ياباني معاصر في كابيتول هوتيل طوكيو 20.6 % زيادة بالسياح الخليجيين في آيرلندا تيوب المواطن شاهد الرحلة الملكية من مطار موسكو إلى “ريتز كارلتون” في الساحة الحمراء شاهد.. لص يتظاهر بالصلاة ليسرق صندوق التبرعات بالمسجد شاهد.. لعبت يومًا كاملًا فأصابها العمى شاهد.. كرة لهب تندفع في وجه عمال إطفاء شاهد.. لحظة انفجار هاتف سامسونج في جيب رجل فيسبوك