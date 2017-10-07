شاهد.. لقطات مروعة لرجل يرمي نفسه في شلال هوكو الصيني

المواطن - وكالات

تعرض زوار شلال هوكو لحالة من الرعب، عندما صعد شخص فوق الحواجز ورمى نفسه في الشلال، والذي يعد من أخطر الشلالات في الصين.

ولحسن الحظ، سقط الرجل على صخرة في القاع تبعد عن المياه المتدفقة بـ20 سم فقط، وتمكن موظفو المتنزه من إنقاذه في غضون 10 دقائق.

وذكرت التقارير المحلية أن الرجل تم نقله إلى المستشفى، بعد أن كسر عموده الفقري.

ويعد شلال هوكو هو أكبر شلال في النهر الأصفر في الصين، وثاني أكبر شلال في الصين، حيث يجذب السياح من جميع أنحاء البلاد كل عام لمشاهدة المياه الموحلة خلال موسم الفيضان.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :