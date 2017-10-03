شاهد.. مصادرة 27 ألف فلتر زيت وهواء و4 طن محلول تبريد مغشوش بالدمام
كما تم مصادرة 24 ألف كرتون خلال مداهمة لوزارة التجارة

شاهد.. مصادرة 27 ألف فلتر زيت وهواء و4 طن محلول تبريد مغشوش بالدمام

2017/10/03
الساعة 9:20 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الدمام 

ضبط رجال الرقابة في وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، منتجات مغشوشة ومقلدة في الدمام.

وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن حسين، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه تم مصادرة 27 ألف فلتر زيت وهواء، و4 طن محلول تبريد ومياه مقطرة، بالإضافة إلى مصادرة 24 ألف كرتون.

كما نشر حسين، مقطع فيديو يوضح عملية الضبط مدته 28 ثانية، حيث بين الضبطيات.

 

 

 

 

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