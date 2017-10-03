شاهد.. مصادرة 27 ألف فلتر زيت وهواء و4 طن محلول تبريد مغشوش بالدمام

المواطن - الدمام

ضبط رجال الرقابة في وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، منتجات مغشوشة ومقلدة في الدمام.

وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن حسين، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه تم مصادرة 27 ألف فلتر زيت وهواء، و4 طن محلول تبريد ومياه مقطرة، بالإضافة إلى مصادرة 24 ألف كرتون.

كما نشر حسين، مقطع فيديو يوضح عملية الضبط مدته 28 ثانية، حيث بين الضبطيات.

رجال الرقابة بوزارة التجارة يضبطون في الدمام منتجات مغشوشة ومقلدة ومصادرة 27 ألف فلتر زيت وهواء و4 طن محلول تبريد ومياه مقطرة و24ألف كرتون pic.twitter.com/45kpAy2wx6 — عبدالرحمن الحسين (@aalhusain) October 3, 2017







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