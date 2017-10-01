شاهد .. نينتندو تسعى لغلق متجر ألعاب Wii Shop بحلول 2019

المواطن - وكالات

كشف تقرير جديد أن شركة نينتندو ستغلق متجر ألعاب Wii Shop Channel التابع لها في 30 يناير 2019، وهو ما يمثل نهاية عهد للخدمة التي ظهرت على الإنترنت لأول مرة لوحدات ألعاب Wii في ديسمبر 2006.

ووفقاً لما نشره موقع The Verge الأميركي فإن عملية الإغلاق ستحدث تدريجياً، حيث سيكون المستخدمون قادرين على إضافة نقط Wii حتى 26 مارس 2018، كما سيكونون قادرين على استخدام تلك النقاط لشراء المحتويات حتى تتم إزالة المتجر تماماً في يناير 2019.

وبالإضافة إلى ذلك فإن المستخدمين لن يكونوا قادرين على إعادة تحميل ألعاب Wii التي سبق لهم شراؤها أو حتى ألعاب الواقع الافتراضي أو أداة Wii System Transfer وذلك لنقل الملفات إلى منصة ألعاب Wii U، إلا أن الشركة لم تحدد موعد ذلك.

وتوصي نينتندو أنه إذا كان لدى المستخدمين ألعاب يرغبون في تحميلها أو محتويات يرغبون في نقلها إلى منصة Wii U أن يقوموا بذلك في وقتنا الحالي طالما لا يزال ذلك ممكناً، مع ملاحظة أن هذا يعد قراراً غريباً من الشركة، بالنظر إلى وجود الكثير من المحتويات الموجودة على هذا المتجر والتي ليست جاهزة للنقل في وقتنا الحالي.

يذكر أن Wii Shop هي متجر ألعاب على الإنترنت لوحدة تحكم ألعاب الفيديو “وي” والتي تتيح للمستخدمين تحميل ألعاب Virtual Console وWiiWare وغيرها من الألعاب.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :