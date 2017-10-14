شرطة الشرقية تحدد هوية 3 أشخاص أغلقوا الطريق واعتدوا على مواطن لعبور إبلهم

المواطن - نوف العايد - الشرقية

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية أنها تمكنت من التعرف على هويات المعتدين على مواطن بطريق خريص الأحساء، وذلك بعد تداول فيديو بالحادثة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، لـ”المواطن“، أنه إشارة لما تم تداوله أخيرًا بوسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر تعرض مواطن للاعتداء بطريق خريص- الأحساء من قبل مجموعة من الأشخاص قاموا بإغلاق الطريق وتعطيل سير المركبات لعبور إبلهم من جنوب الطريق إلى شماله، فقد تم تحديد هوياتهم.

وأضاف الرقيطي أن شرطة محافظة الأحساء تمكنت من التوصل لهوية المعتدى عليه، والذي أفاد عن تعرضه للاعتداء عليه بالضرب من قبل ثلاثة أشخاص أثناء اعتراضهم الطريق السريع لتمكين قطيع من الإبل من تجاوز الطريق؛ مما أسفر عنه إصابته بإصابات طفيفة قبل تمكنه من المغادرة ومواصلة سيره إلى منطقة الرياض.

وتابع: “بفضل من الله وتوفيقه تمكن المختصون بالشرطة من الكشف عن هوية الجناة، حيث تبين أنهم ثلاثة مواطنين أب وأخوه وابنه في العقد الثالث والخامس من العمر”.

وأشار الرقيطي إلى أنه تم إحضارهم واستكمال الإجراءات اللازمة؛ تمهيدًا لإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمحافظة لتطبيق النظام بحقهم.







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