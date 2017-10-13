شرطة الشرقية تكشف تفاصيل حادثة حي المباركية

المواطن – سعيد ال هطلاء – الدمام

اوضح الناطق الاعلامي لشرطه المنطقه الشرقيه العقيد زياد بن عبدالوهاب الرقيطي أنه

ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية من احد المواطنين عن قيام احد الاشخاص بمضايقة شقيقه بالقرب من سكنهما في حي المباركيه بالدمام وإطلاق النار في الهواء والهرب لوجهة غير معلومه .

وأضاف : باشرت دوريات الامن البلاغ والبحث والتحري عن المتهم والمركبة التي يستقلها ، وتم رصد المركبة بذات الحي الا انه اثناء ملاحظة قائدها لدورية الامن ارتكب الفرار بسرعة عالية رافضا الانصياع لنداء رجل الامن بالوقوف ، وقد اسفر ذلك عن اصطدام مركبته بمركبة اخرى وانقلابها مما احدث تلفيات بدورية الامن واحدى المركبات بالقرب من الموقع واصابة قائد المركبة “المتهم” نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج الا انه فارق الحياه في وقت لاحق .

وقد تبين انهما مواطنين في العقد الثالث والرابع من العمر ، وتم التحفظ على جثمان المتوفى لعرضه على الطب الشرعي وايقاف المرافق للتحقق من وضعه واحالة اوراق القضية لفرع النيابة العامة بالدمام .







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