شرطة عسير تكشف تفاصيل الاستيلاء على سيارة مواطن بخميس مشيط

المًواطن - سعيد ال هطلاء - خميس مشيط

تمكنت شرطة عسير من ضبط شاب سعودي تورط مع شخص آخر في الاستيلاء على سيارة مواطن، أثناء وقوفه عند إشارة مرور، بمحافظة خميس مشيط، فيما تواصل البحث عن المتورط الهارب.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد بن محمد الدباش، أنه عند الثامنه والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/١/١٥هـ، تلقت دوريات الامن بلاغاً من احد المواطنين، عن تعرض سيارته للسرقة الاستيلاء بالقوه من قبل شخصين أثناء وقوفه عند أحد الإشارات المروريه بمحافظة خميس مشيط، حيث عمدا إلى إنزاله منها، والهرب بها، وبداخلها هاتفه المحمو ، ومبلغ ثلاثون ألف ريال.

وأضاف: “تم فور تلقى البلاغ توجيه الفرق الميدانيه لمكان وقوع الجريمه، ومتابعة الجناة، والسياره المسروقه وضبطها والقبض على السائق، واتضح انه شاب سعودي الجنسيه في العقد الثالث من العمر ، وتبين انه بحالة غير طبيعيه ، وضبط بداخل السياره عبوة تحتوي على ماده العرق المسكر، والبحث جاري عن مرافقه الذي ترجل هارباً، كما تم إحالة القضيه لفرع النيابه العامه بالمنطقه”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :