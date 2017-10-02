شركة أمريكية تنجح في إطلاق أول بالون فضائي بديلاً للأقمار الصناعية

المواطن - وكالات

تسعى شركة World View الأمريكية الناشئة لاستبدال الأقمار الصناعية ببالونات على حافة الفضاء، وحاولت طيلة الفترة السابقة تطبيق تجربتها، حتى نجحت الشركة الناشئة في إطلاق أول منطاد Stratollite من مقرها الجديد في مدينة توسان بولاية أريزونا الأمريكية.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكي، فتأمل الشركة في إطلاق المزيد من البالونات خلال الفترات المقبلة، لكن ينبغى ملاحظة أنه حتى الآن لا تدوم فترة عمل البالونات لمدة طويلة، حيث كانت أطول رحلة لها تصل حوالي لـ 27 ساعة فقط، والتي قد تعتبر مفيدة في بعض الحالات المحددة أو الاستخدامات الخاصة.

ومع ذلك فإن إطلاق البالونات يضع أساس لأكثر من ذلك بكثير، حيث من المنتظر أن تصنع World View العديد من البالونات وتبدأ مرحلة جديدة من الصقل التي يمكن أن تجعل البالونات قادرة على العمل لعدة أشهر متتالية، وهو ما من شأنه أن يجعل البالونات تحل محل الأقمار الصناعية في تتبع الطقس والمراقبة وغيرها من الأمور.







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