شركة كبرى تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

شركة كبرى تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

2017/10/14
الساعة 4:53 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

كشفت إحدى الشركات السعودية الكبرى العاملة في المملكة العربية السعودية، عن طرح وظائف خالية، تحت مسمي أخصائي موارد بشرية سعودي بمدينة الرياض حسب الشروط التالية:

1- أن يمتلك خبرة في نفس المجال لا تقل عن عامين.

2- لابد من إجادة تطبيقات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

7- لابد أن يكون على معرفة جيدة بقانون العمل.

8- أن يمتلك المؤهل (دبلوم أو ثانوي).

وأوضحت الشركة أن من يجد في نفسه المؤهلات التالية يمكن إرسال السيرة الذاتية على إيميل hr.shamsangroup@gmail.com، كما يلزم كتابة الكود الوظيفي في عنوان الرسالة (H1).

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