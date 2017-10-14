شركة كبرى تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

المواطن - الرياض
كشفت إحدى الشركات السعودية الكبرى العاملة في المملكة العربية السعودية، عن طرح وظائف خالية، تحت مسمي أخصائي موارد بشرية سعودي بمدينة الرياض حسب الشروط التالية:
1- أن يمتلك خبرة في نفس المجال لا تقل عن عامين.
2- لابد من إجادة تطبيقات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.
7- لابد أن يكون على معرفة جيدة بقانون العمل.
8- أن يمتلك المؤهل (دبلوم أو ثانوي).
وأوضحت الشركة أن من يجد في نفسه المؤهلات التالية يمكن إرسال السيرة الذاتية على إيميل hr.shamsangroup@gmail.com، كما يلزم كتابة الكود الوظيفي في عنوان الرسالة (H1).