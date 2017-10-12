شركة نفط الكويت: حريق في أحد مواقع العمل بحقل برقان

المواطن - واس

أعلن المتحدث الرسمي في شركة نفط الكويت مناحي العنزي أن حريقًا وقع في تمام الساعة السادسة وخمسين دقيقة، من مساء أمس الأربعاء، في أحد مواقع العمل بحقل برقان.

وقال العنزي، في بيان نشرته (نفط الكويت)، إن الحادث نتج عنه إصابة أربعة أشخاص من عمال المقاول المشرف على الموقع بحروق، وجارٍ حاليًا علاج المصابين في مستشفى الأحمدي.

وأكد أن الفرق المعنية من شركة نفط الكويت حضرت فوراً إلى الموقع، وتمت السيطرة على الحريق في حينه والتعامل معه حسب الإجراءات المتبعة لدى الشركة.







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