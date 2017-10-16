شيرر يصدم جماهير إنجلترا بهذا التصريح

المواطن – وكالات

وجه آلان شيرر، نجم الكرة الإنجليزية السابق، صدمة لجماهير منتخب بلاده، بعدما استبعد إمكانية فوز منتخب الأسود الثلاث بلقب مونديال روسيا 2018.

وخلال تصريحات صحافية نقلتها وسائل إعلام إنجليزية قال شيرر: “لا أتوقع أن نفوز بكأس العالم رغم النجاح الذي حققته منتخبات تحت 21 و19 و17 عامًا. لا أرى أن إنجلترا ستذهب إلى روسيا للفوز بالبطولة”.

وأوضح شيرر أن تراجع المنتخب الإنجليزي الأول يأتي بسبب عدم منح الناشئين الإنجليز فرصة المشاركة مع أنديتهم في مباريات الدوري الممتاز.

وفي هذا الصدد استطرد قائلًا: “جزء من المشكلة سببها أن الكثير من هؤلاء اللاعبين الشبان الذين لعبوا للمنتخب لا تتاح لهم فرصة المشاركة مع أنديتهم في بطولة الدوري”.

وأضاف: “فرق مثل مانشستر يونايتد أو سيتي أو تشيلسي ينفقون مبالغ طائلة لشراء لاعبين أجانب يرى المدربون أو إدارات الأندية أنهم قادرون على ضمان تحقيق النجاح والبطولات”.

وأردف: “أما أن تستعين بلاعب ناشئ فهذا يحتاج إلى توافر عنصر الوقت من أجل أن يألف الفريق ويتلمس طريقه في الدوري نحو النجاح. لكن الأندية غير مستعدة لذلك”.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الإنجليزي لم يتوج بلقب كأس العالم سوى مرة وحيدة كانت عام 1966.







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