شيفروليه كامارو 2019 بإمكانيات جديدة وحصرية

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

تعكف شركة شيفروليه الأميركية العملاقة، التابعة لـجنرال موتورز، لتطوير سيارتها الخارقة الشهيرة كامارو، والتي ينظر إليها على نطاق واسع، على أنها واحدة من أفضل الإصدارات التي قامت الشركة الأميركية بطرحها على مدار العقود الماضية، وهو الأمر الذي تطلب المزيد من التطوير، الذي جعل “كامارو” تظل واحدة من أفضل السيارات في العالم.

وتجهز الشركة الأميركية إلى نسخة جديدة من “كامارو”، والتي سيتم طرحها في نهاية العام المقبل، لتكون في الأسواق العالمية بحلول عام 2019 بشكل رسمي، وعلى الرغم من كون الشركة لم تعلن كامل تفاصيل السيارة على المستوى الفني أو حتى الشكل الخارجي الخاص بالسيارة، إلا أنها ستكون مدعمة بمحرك قادر على ضخ قوة مقدارها تفوق 470 حصانًا، وهي القوة التي تفوق تلك التي قدمتها “شيفروليه SS”.

وتشمل التحسينات المتوقعة في كامارو 2019 الاعتماد على ناقل حركة أوتوماتيك جديد يتكون من 10 سرعات، وهو النموذج الذي باتت تفضله “جنرال موتورز” في سياراتها الرياضية الخارقة على مدار السنوات الأخيرة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابًا على استهلاك الوقود.

ومن المقرر أن تعلن الشركة بشكل جزئي عن التطويرات التي تنوي إضافتها في النسخة الأكثر تطورًا من “كامارو”، وهو الأمر الذي سيكون بمثابة تأكيدات على تلك التكهنات حول إمكانات كامارو.







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