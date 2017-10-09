صافرة أجنبية تُدير مباراة الأهلي والشباب

المواطن - جدة

وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم، على طلب تعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الهلال والشباب، في الجولة السادسة من عمر منافسات دوري المحترفين 2017-2018.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الشباب، يوم السبت المقبل ضمن الجولة السادسة من الدوري الذي يحمل لقبه فريق الهلال عن الموسم المنصرم.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 10 نقاط، بينما يقع الشباب في المركز التاسع، وفي رصيده 6 نقاط، بينما ينفرد الهلال بالصدارة برصيد 13 نقطة.

يذكر أن مباراة الأهلي والشباب، ستكون رابع مواجهة يديرها طاقم تحكيم أجنبي الموسم الجاري، بعد مباريات الأهلي والنصر، والاتحاد والهلال، والرائد والتعاون.







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