صافرة إماراتية تدير مواجهتي الأخضر أمام غانا وجامايكا

المواطن - علي الحمداوي

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، قراره النهائي بشأن طلب نظيره السعودي، بتعيين طاقمي تحكيم إماراتيين لإدارة مواجهتي الأخضر الوديتين.

ووافق الاتحاد الإماراتي على الطلب، وقرر تعيين طاقمي تحكيم، لإدارة مواجهتي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام كل من غانا وجامايكا وستقام هاتان المباراتان يومي السبت والثلاثاء القادمين.

وسيدير الحكم الدولي الإماراتي سلطان عبد الرزاق، مواجهة الأخضر ونظيره الجامايكي، وسيعاونه خلال المباراة محمد أحمد يوسف حكم كمساعد أول، وحسن المهري كمساعد ثان.

وسيشرف الدولي محمد عبد الله حسن، على لقاء الأخضر الثاني أمام غانا مساء الثلاثاء، ويعاونه خلال المباراة محمد أحمد يوسف كحكم مساعد أول، وحسن المهري كحكم مساعد ثان.

ويخوض المنتخب السعودي حالياً معسكراً مغلقاً في جدة، يتخلله مباراتا غانا وجامايكا استعداداً لمونديال روسيا 2018، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني باوزا.







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