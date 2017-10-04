صافرة عربية مثيرة للجدل تدير نهائي دوري أبطال آسيا

المواطن - علي الحمداوي

أزاح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الستار عن حكم نهائي دوري أبطال آسيا 2017، والذي يحمل لقبه عن الموسم المنصرم فريق تشونبوك الكوري الجنوبي.

وأسند الاتحاد القاري، مهمة إدارة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، المقرر له يوم 18 نوفمبر المقبل، للحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة، على أن يعاونه مواطنوه أحمد مؤنس، وعيسى عماوي، ويوسف إدريس، كحكم رابع.

ويعتبر الحكم الأردني أدهم مخادمة من أفضل الحكام الدوليين في قارة آسيا، رغم السقطة الأخيرة التي وقع فيها خلال إدارته لمباراة الفيصلي والجزيرة بنهائي كأس الكؤوس الأردني.

واحتسب مخادمة ضربة جزاء لصالح فريق الفيصلي في مباراة كأس الكؤوس أمام الجزيرة وأثارت جدلًا واسعاً في الأردن، ولكن لجنة الحكام بالاتحاد الأردني أقرت بعدم صحة قرار الحكم الدولي.

وأصدرت لجنة الحكام بالاتحاد الأردني، قرارها بإيقاف مخادمة لمدة شهر، بعد التأكد من عدم صحة ضربة الجزاء، في المباراة التي شهدت فوز الفيصلي (المحتسب له ضربة الجزاء) بهدفين دون رد.

وسيجمع نهائي دوري أبطال آسيا، بين الفائز من مباراة الهلال السعودي وبيروزي الإيراني، والمتأهل من مباراة فريقي شنغهاي سيبج الصيني، وأوراوا رد دياموندز الياباني.

وفي حال تأهل الهلال السعودي لنهائي دوري أبطال آسيا، فإن مباراة الذهاب في النهائي الآسيوي ستقام في الرياض، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب الفريق الفائز من شنغهاي سيبج الصيني وأوراوا رد دياموندز الياباني.

وضمن الهلال بنسبة كبيرة التواجد بنهائي البطولة الآسيوية عقب فوزه على بيروزي الإيراني بأربعة أهداف دون رد في مباراة الذهاب، مما سيسهل على الزعيم مهمة لقاء الإياب يوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري بمدينة مسقط العمانية.







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