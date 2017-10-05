صبياني يُعلنها: إدارة الحائلي زوّرت توقيعي

المواطن - جدة

فجّر سلمان صبياني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مفاجأةً من العيار الثقيل بشأن مجلس إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي، المعفيّ من منصبه مؤخراً بأمر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة.

وأكد سلمان صبياني، أن إدارة أنمار الحائلي قامت بإرسال خطاب يحمل توقيعاً مزوراً يفيد باستلامه مستحقاته المالية كاملة، وهو ما لم يحدث، حيث إنه لم يحصل على باقي مستحقاته حتى الآن.

وقال صبياني: «لم أستلم مستحقاتي المالية لدى النادي حتى اليوم، وصل خطاب للجنة التراخيص يفيد باستلامي مستحقاتي المالية، دائمًا ما أوافق على جدولة مستحقاتي دون رفع قضية على نادي الاتحاد حتى لا يتعرض لعقوبات».

وقرر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، إنهاء تكليف مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، وتم تكليف حمد الصنيع بمهام الرئيس حتى نهاية الموسم.

وجاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بإعفاء الحائلي من منصبه وتعيين الصنيع، لوجود شبهة تزوير في الأوراق الرسمية الخاصة بالرخصة الآسيوية للعميد.







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